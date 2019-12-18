شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: إطلاق حزمة فعاليات بالجامعة تزامنًا مع اليوم العالمى للغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إطلاق حزمة كبيرة من الفاعليات بكليات الجامعة، تزامنًا مع اليوم العالمى للغة العربية، وفى إطار تطوير اللغة العربية.

وقال الدكتور الخشت، فى بيان له، إنه أطلق مبادرة لتطوير اللغة العربية، من خلال مقاله الأسبوعي بجريدة الأهرام منذ أربعة أسابيع، مشيرًا إلى أن المقال الخامس سوف ينشر الأحد القادم وبه تكتمل أركان المبادرة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إطلاق النسخة الثانية من مسابقة بالعربي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، وتشمل المسابقة ثلاث جوائز، جائزة لأفضل كتاب يبرز جماليات اللغة العربية وسلاستها، وجائزة لأفضل كتاب يرصد الأخطاء الشائعة في اللغة العربية، وجائزة لأفضل كتاب في طرائق تدريس اللغة العربية.

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وأشار إلى أن كلية الدراسات العليا للتربية أوشكت على الانتهاء من برنامج "تدريب المعلم الأجنبي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها"، باستخدام استراتيجيات حديثة للتدريس وتصميم المناهج، لعدد 22 معلمًا ممثلين لـ 11 دولة، هم أذربيجان وأرمينيا وألبانيا وأوزبكستان وأوكرانيا وبيلاروسيا والبوسنة والهرسك وجورجيا وروسيا وطاجيكستان ومنغوليا، لافتًا إلى أنه تم تخريج دفعة من تعليم اللغة العربية للأفارقة بكلية دار العلوم.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة ، أن كلية الإعلام ستبدأ في دورة تدريبية الأولى من نوعها لتدريب الواعظات الجدد لوزارة الاوقاف، على فنون الخطاب، وبناء الرسالة، ومهارات الاتصال والعرض في قضايا المجتمع المختلفة بما يمكن الواعظات من امتلاك المهارات التي تساعد في عملية تبليغ الرسالة ووسائل الإقناع، ومن أهمها اللغة المعاصرة؛ لتأتي الدعوة بثمارها في تنمية الفكر، ومقاومة أشكال التطرف والحرص على مواجهة الفكر بالفكر.