شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قائمة الوسط: تنازلت لصالح المستشار يسرى عبد الكريم بانتخابات نادى القضاة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مراد فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه قام بناء على طلب رئيس وأعضاء قائمة وحدة القضاة لتحقيق الوحدة الفعلية لأصوات القضاة وعدم تجزئتها وبناء على طلب عدد كبير من قضاة مصر فقد تنازل لصالح المستشار يسرى عبد الكريم.
وأكد مراد على أن قائمة الوسط التى يترأسها مازالت قائمة وسيدلى بصوته إلى جميع أفراها، مضيفا: أن البرنامج الانتخابى لقائمة الوسط مازال قائما ونابع من جميع أعضاء قائمة الوسط ومصدره رغبات القضاة أنفسهم.
وأشار إلى أن برنامج قائمة وحدة القضاة لا يختلف كثيرا عن برنامج قائمة الوسط لانهما تعبير صادق عن رغبات القضاة وآمالهم نحو مستقبل أفضل.
ويأتى تنازل رئيس قائمة الوسط ليمثل مفاجأة قبل ساعات من التصويت فى انتخابات نادى القضاة والتى ستنطلق الجمعة 20 ديسمبر،ولينخفض عدد القضاة المرشحين على مقعد رئيس النادى إلى 4 مرشحين بلاد من 5 مرشحين.
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