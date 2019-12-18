شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تحدد أسعار التصالح فى بعض مخالفات البناء بحى العجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بنطاق حى العجوزة للأغراض التجارىة والإدارىة والسكنىة، وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

وقد أصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لمناطق( المهندسين- العجوزة - الحوتية – الصحفيين – الموظفين- ميت عقبة أ – ميت عقبة ب – أرض اللواء) وتراوحت ما بين 512 كحد أدنى إلى 2000 جنيه كحد أقصى للمتر التجارى وما بين 160 جنية كحد أدنى إلى 800 جنية كحد أقصى للمتر الغدارى و ما بين 128 جنيه إلى 640 جنيه للمتر السكنى للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر والشوارع الأقل من 20 مترا، حتى 16 متر والشوارع الأقل من 16مترا.

Advertisements

كما شمل قرار محافظ الجيزة تحديد القيمة السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء ببعض الشوارع بنطاق حى العجوزة، التى تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وهى شارع جامعة الدول العربية بكامل الشارع وشارع 26 يوليو من كورنيش النيل ماراً بميدان سفنكس حتى تقاطعه مع شارع وادى النيل وشارع 26 يوليو من شارع وادى النيل حتى شارع عبد القادر الجدى وشارع 26 يوليو من شارع عبد القادر الجدى وحتى شارع السكه الحديد وشارع السودان الجزء الواقع من جامعة الدول حتى شارع 26 يوليو وشارع السودان من شارع26 يوليو حتى مبنى جراج إمبابة وشارع وادى النيل من شارع وادى النيل من تقاطعه مع شارع 26 يوليو حتى شارع الرشيد وشارع كورنيش النيل من شارع نوال حتى شارع 26 يوليو وشارع كورنيش النيل من شارع 26 يوليو حتى ميدان الكيت كات.

حيث تراوح قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجارى ما بين 800 جنيه إلى 2000 جنيه و ما بين 300 جنيه الى 1400 جنيه للغرض الإدارى و ما بين 250 جنيه إلى 1200 جنيه فى الأغراض السكنية .