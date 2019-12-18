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نقيب مهندسى القاهرة يعلن إنشاء أكاديمية مهنية للتدريب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هشام أبو سنة، نقيب مهندسى القاهرة، إن نقابة المهندسين تعتزم إنشاء أكاديمية مهنية للتدريب بمقر النقابة التي تهدف لإعداد وتأهيل كوادر وقيادات هندسية وإدارية تنهض بمختلف القطاعات ومؤسسات الدولة.

 

وأوضح ابو سنة في كلمته بمؤتمر "استراتيجية الحد والوقاية من أخطار  الحريق والسلامة والصحة المهنية وتأمين المنشآت والأفراد" الذي تنظمه النقابة اليوم، أن الأكاديمية ستباشر عملها من خلال برامج تدريبية ومهنية متخصصة تساعد المهندسين على حسن الأداء لمزاولة المهنة خلال سنوات عملهم، موجها الشكر لرعاة المؤتمر وهم وزارة الإنتاج الحربى مصنع 99 الحربى".

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ويناقش المؤتمر من خلال عدة حلقات نقاشية، خطط التأمين والإطفاء لحرائق المواد البترولية، وأنواع الحرائق، وأجهزة ومعدات الإطفاء المناسبة وسبل الوقابة من الحرائق، وكيفية معالجة المخلفات والتخزين والنقل والتداول، والإسعافات الأولية، بجانب سبل تأمين المنشآت والأفراد من الأخطار بأنواعها.

 

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