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شكرا لقرائتكم خبر عن صوت الأزهر تحتفى باللغة العرببة فى عيدها.. وترصد مكافحة الرئيس للتمييز بالقول والفعل والان مع تفاصيل الخبر
ونشرت الصحيفة ملفا عن اللغة العربية بمناسبة اليوم العالمى، تحت عنوان "الأزهر حصن الضاد الشامخ" مبرزة جهود الأزهر ومؤسساته في حماية اللغة العربية ونشرها وتعليمها بأحدث الوسائل العلمية والتعليمية.
كما تابعت الجريدة المعرض الفنى الكبير لشباب الأزهر وما تضمنه من مواهب وابتكارات، وقامت بجولة في معهد الشعبة الإسلامية ورصدت التطور فى العملية التعليمية بالمعهد، مبرزة الإمكانات التى وفرها الأزهر لطلاب يراهن الإمام الطيب عليهم أن يصبحوا فقهاء عصريين متسلحين بالعلم والمغرفة واللغات ومهارات الاتصال والتواصل.
كما أجرت الصحيفة حوارا مع رجل الدين والأكاديمى الزرادشتى هومى دالا، أكد فيه أن الإمام الطيب شخص متسامح فى نفسه ويقود الازهر لمزيد من التأثير لاستعادة الاسلام الصحيح ويعلم طلابه قيمة التسامح، معتبرا ان توقيع وثيقة الاخوة الانسانية حدث فارق في تاريخ العلاقة بين معتنقي الأديان.
وتنوعت مقالات الرأى بين الرؤية الشرعية والمساءل الفقهية والمتابعات السياسية، ونشرت الجريدة نقلا عن مواقع اسرائيلية معلومات عن الكاتب المصري الأمريكى توفيق حميد الذى دأب على مهاجمة الأزهر وإظهار حبه لإسرائيل وإنكار ما تقوم به من جرائم.
صوت الازهر
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