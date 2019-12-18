شكرا لقرائتكم خبر عن ​السبت.. ​ندوة ع​ن "تواضع العلماء" ​فى مسجد عباد الرحمن​ بمدينة نصر​ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف​، ​ندوة علمية كبرى بمسجد عباد الرحمن، إدارة شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة تحت عنوان : "تواضع العلماء" عقب صلاة المغرب يوم السبت الم​قبل.

يحاضر فى الندوة، الدكتور محمد أحمد حامد الديوان العام​، والشيخ محمد محمد ندا شحاتة مدير إدارة شرق مدينة نصر، والدكتور ​عادل عبدالله عبدالشكور إمام المسجد​، و​قالت وزارة الأوقاف، إن الندوة تعقد برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

من جانبها افتتحت وزارة الأوقاف 15 مدرسة قرآنية جديدة لتحصين النشء والشباب ليصل إجمالى عدد المدارس إلى 1130 مدرسة قرآنية، مطالبة الراغبين فى إلحاق أبنائهم أو بناتهم بهذه المدارس التوجه إلى أقرب مدرسة لمحل سكنهم لتسجيل أبنائهم وبناتهم.

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