شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليارات يورو صفقات مستقبلية بين القاهرة وباريس.. و2 مليار دولار تبادل تجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير ستيفان روماتيه فرنسا لدى مصر، موسم السياحة الحالي سيشهد طفرة ملحوطة وزيادة في عدد السائحين الفرنسيين لمصر.

وأضاف السفير الفرنسي خلال مؤتمر صحفي، أن أعلى عدد سياح فرنسيين لمصر عام 2010 وبلغ مليون سائح فرنسي، وانخفض لـ 100 ألف عامي 2012 و 2013، ونتوقع أن يصل لـ 700 ألف خلال 2019 ونتوقع قفزة كبيرة خلال 2020.

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وأشار السفير، إلى اجتماعه مع مسئولي السياحة بالقاهرة وأبلغناهم أن هناك طلب كبير علي زيارة المدن السياحية المصرية وأصبح هناك ثقة كبيرة بسبب الاستقرار السياسي وتنوع المنتج السياحى.

وأضاف السفير الفرنسي بالقاهرة، هناك حجم تبادل تجاري بين البدين بلغ 2 مليار دولار في العام، كما هناك صفقات مستقبلية بين البلدين تبلغ 5 مليارات يورو ، ومصر هي المكان الملائم للاستثمار في الوقت الحالي.