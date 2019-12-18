ضبط سيدة استغلت "رضيعة" للتسول بها.. والمتهمة: بأجرها في اليوم بـ 100 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على سيدة لاتهامها باستئجار رضيعة لاستغلالها في أعمال التسول.

وردت معلومات للعميد دكتور حمدي النهري، مدير إدارة مباحث الأحداث بالقاهرة، مفادها قيام احدى السيدات تدعي سماح ط ز، تقوم باستئجار طفلة رضيعة واستغلالها باستجداء المارة واستغلالها في أعمال التسول بشارع الالفي بدائرة قسم شرطة الأزبكية معرضة حياتها للخطر مما يعد ذلك جريمة الاتجار بالبشر.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة للقبض على المتهمة.

Advertisements

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها أمكن ضبطها وتبين إنها تدعى سماح ط، 23 سنة، ربة منزل والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 1780 لسنة 2014م الموسكي " تسول " والمقضى فيها بالحبس شهر بجلسة 19/6/2014م وبصحبتها طفلة رضيعة تدعى "وعد. و"، تبلغ من العمر 9 شهور وضبط بحوزتها مبلغ مالي 300 جنيه وهاتف محمول.

بمواجهتها أمام اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، بالمعلومات والتحريات ايدتها واعترفت بتحصلها على الطفلة من والدتها سماح م، 19 سنة، ربة منزل والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 5677 لسنة 2018م الدقي بالجيزة " تسول " والمقضي فيها بالحبس شهرين بقصد استغلالها في أعمال التسول ـ مقابل مبلغ مالي 100 جنيه يوميًا واضافت بان المبلغ المالي المضبوط بحوزتها من متحصلات نشاطها الاجرامي.

تم بإرشادها ضبط الأخيرة، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهمة الأولى ايدتها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمر اللواء أحمد فاروق القرن، بإحالة المتهمة إلى النيابة العامة.