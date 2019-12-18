ضبط المتهمين بقتل سائق "توك توك" في مشاجرة بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على المتهمين بقتل سائق "توك توك" في مشاجرة بمنطقة السيدة زينب.

تلقى المقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث السيدة زينب، بلاغاً من شرطة النجدة بمشاجرة ومتوفي بحارة الطيبي، بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول حسن ا، 23 سنة، سائق توك توك، متوفي إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، والسابق اتهامه في القضية رقم 13431 لسنة2018م جنح السيدة زينب "استعراض قوة"، و"محمد ا م"، 31 سنة، ضبط بحوزته سلاح أبيض "سنجه "، و"أحمد ا م"، 28 سنة، و "صباح ز"، 45 سنة، ربة منزل، ضبط بحوزتها عصا خشبية "شومة"، و"نعيمة ه"، 19 سنة، ربة منزل، و"إيمان. ح. س ح"، 24 سنة، ربة منزل، طرف ثان عصام خ، 21 سنة، سائق توك توك مصاب بجرح قطعي بالرأس والزراع والكف الأيسر ) والسابق اتهامه في القضية رقم 13431لسنة 2018م السيدة زينب " استعراض قوة "، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 3557لسنة2018م السيدة زينب " ضرب " والمقضي فيها بالحبس شهرين وضبط بحوزته سلاح أبيض " مطواه "، زينب ص، 47 سنة، ربة منزل، أحمد خ،23 سنة، عاطل وضبط بحوزته سلاح أبيض " مطواه "، محمد ح، 55 سنة، عاطل، تبارك م، 19 سنة، ربة منزل، سيد م، 22 سنة، عاطل.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، للقبض على المتهمين.

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بالفحص تبين سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات سابقه حول الجيرة وأثناء تواجد السابع وبصحبته والدته الثامنة بمنطقة زينهم ـ دائرة القسم تقابلا مع الأول والثاني وحدثت بينهم مشادة كلامية بسبب قيام الطرف الأول بإسقاط الدراجة البخارية الخاصة بالسابع أرضًا تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها كل منهم بزويه وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات وقام الأول بالتعدي على السابع بسلاح أبيض " مطواة " وتمكن الأخير من استخلاص السلاح الأبيض منه والتعدي عليه بالضرب محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

تمكن الرائدان خالد جبر ومهند خليل، معاونا مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أمام العميد حسام حنفي، مفتش المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، والعميد محمد مصطفى، مأمور قسم السيدة زينب، إلى النيابة العامة.