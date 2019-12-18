ضبط هارب من حبل المشنقة في الخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على عامل رخام، هارب من حكم بالإعدام، في قضية قتل واستعراض قوة بالخليفة.

ورت معلومات للمقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، مفادها أن "أنور.س.ا" 34 سنة عامل رخام، والسابق اتهامه في القضية رقم 6634 لسنة 2013م الأميرية "سلاح بدون ترخيص"، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 2805 لسنة 2013م الخليفة " قتل، استعراض قوة والمقضي فيها بالإعدام بجلسة 9/5/2018م يتردد على منطقة سكنه بدائرة القسم.

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وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده تمكن الرائد كريم خضر، معاون مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته أمام العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله الرائد حسين هاشم، معاون الضبط، والنقيب محمد أسامة، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.