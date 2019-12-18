محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: نفى مصدر مسئول صحة ما تداولته بعض المواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبدالفتاح، المودعة بسجن القناطر "نساء" ونقلها لمستشفى السجن. وأضاف المصدر، أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: لا صحة عن تدهور الحالة الصحية لإسراء عبدالفتاح بسجن القناطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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