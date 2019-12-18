تأجيل استشكال "العزبي" على إسقاط عضويته من الصيادلة لـ4 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر استشكال المقدم من أحمد العزبي صاحب صيدليات "العزبي"، على حكم محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار النقابة العامة لصيادلة مصر، بإسقاط عضويته ووقف مزاولة المهنة لمدة سنة، لجلسة 4 يناير للإعلان.

وطالب المدعى بوقف الحكم رقم 5213 لسنة 134 الصادر بإسقاط عضويته من نقابة الصيادلة لحين الفصل في الطعن المقدم أمام محكمة النقض.

وأشارت صحيفة الدعوى، إلى أن المستشكل تنازل عن العلامة التجارية "العزبي" إلى شركة المها للأعمال الهندسية والتجارة والمقاولات العامة والخاصة وهذه العلامة التجارية هي سبب العقوبة المقضي بها من لجنة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة وهي علامة تجارية لا علاقة لها بإدارة أو تشغيل الصيدليات ملك المستشكل ضدهما، وبذلك قد زال سبب الحكم المستشكل في تنفيذه.