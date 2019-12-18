مصر | ضبط 4456 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4456 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة للمرور، عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الإنضباط والاستقرار، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وواصلت جهودها خلال 24 ساعة،عن ضبط 4456 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 1396 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 190 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، 15 دراجات نارية مخالفة، 13 مخالفات "موقف عشوائى"، 42 مخالفة شروط الترخيص، 18 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.