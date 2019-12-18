مصر | تأجيل محاكمة 10 متهمين بحرق كنيسة بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 10 متهمين بحرق كنيسة بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات سوهاج تأجيل إعادة محاكمة 10 متهمين بـ"حرق كنيسة مارجرجس" بسوهاج لجلسة 23 ديسمبر الجاري لسماع أقوال راهب الكنيسة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم من بينها بالاشتراك مع آخرين عام 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، وحرق كنيسة مارجرجس، والإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور لتحقيق أغراضها.

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.