مصر | الحبس عامين لـ 9 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس عامين لـ 9 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة الثامنة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، الحبس عامين لـ 9 متهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وهم كل من: "السيد منجود إبراهيم فرج (طبيب بيطري)، شعبان موسي حميدة عبد اللطيف (مدير حسابات)، إبراهيم عبد الحميد أحمد أبوميرة (موظف بالإدارة التعليمية)، منصور عبد المجيد فرج الديب(مأمور ضرائب)، محمد مبارك محمد محمود(تاجر)، محمد مسعود عوض حميدة(سائق)، عبدالحليم حسن يونس علي (موظف)، خالد حمد عبد الوهاب مسعود(معلم أول)، سعد محمد عبد الوهاب موسي (بالمعاش).

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.