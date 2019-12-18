مصر | دافع عن 5 فتيات.. ضحية جديدة للشهامة بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دافع عن 5 فتيات.. ضحية جديدة للشهامة بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض رائد محمود علي ١٨ سنة، طالب بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج، للاعتداء من قبل مجهولون بعد محاولته الدفاع عن ٥ فتيات تعرضن للتحرش الجسدي بمحافظة سوهاج.

أدى الاعتداء عليه لإصابات بالغة في الرأس وأصيب بارتجاج في المخ وكسر في الحوض وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، ويرقد "رائد" بغرفة العناية المركزة بمستشفى سوهاج الجامعي.

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بدأت القصة بتواجد رائد بكورنيش النيل بالقرب من المدينة الجامعية للبنات بمحافظة سوهاج، وأثناء تجوله بالمنطقة فوجي بمجموعة من الشباب يعتدون جنسيا على ٥ فتيات فاتجه نحوهم محاولا إنقاذ الفتيات بالقوة، فما كان من المعتدين إلا أن ابرحوه ضربا حتى سقط على الأرض مغشيا عليه، وهرب المعتدون دون أن يعرف هويتهم.

تحركت على الفور قوة أمنية من قسم سوهاج وحررت محضرا بالحادث.

ونقلت الإسعاف الضحية إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ويجري التحقيق لمعرفة الجناة.