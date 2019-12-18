مصر | ضبط 18 كيلو حشيش في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 18 كيلو حشيش في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية "عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية" تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع، وقد أمكن رصده والوقوف على نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه حال استقلاله سيارة فى كمين أعد له بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته "عدد 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار واستخدامه للسيارة في عملية النقل والترويج والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي.

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى "واحد مليون جنيه تقريبًا"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.