مصر | ضبط 300 رسيفر لفك شفرات القنوات بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 300 رسيفر لفك شفرات القنوات بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام المدير المسئول عن محل لأجهزة الدش، كائن بدائرة قسم شرطة المطرية يتخذ من المحل عمله مكانًا لبيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الإتصال بالإنترنت مخالفًا بذلك قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه عثر بداخل المحل على المضبوطات التالية (عدد 300 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة - عدد 21 وصلة أنتنه للإتصال بالإنترنت - فلاشة مُحمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة - جهاز راوتر) وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.