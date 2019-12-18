مصر | منظمة حقوقية إيطالية تزور سجن المرج العمومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة حقوقية إيطالية تزور سجن المرج العمومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل قطاع السجون، وفدا من أعضاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة هاندز أوف كاين "الإيطالية" لزيارة سجن المرج العمومي.

وخلال الزيارة تفقد الوفد "قاعات الزيارة - مكتبة السجن – المخبز – المطبخ – بعض مصانع إنتاج المواد الغذائية – مركز التأهيل المهنى – المستشفى"، وناقشوا النزلاء المتواجدين بهذه المرافق عن أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم، حيث أكدوا جميعًا على حسن معاملتهم من قبل إدارة السجن وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

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وقد قدم أعضاء الوفد فى نهاية الزيارة الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة وبالاهتمام الذى توليه لأوضاع النزلاء داخل السجون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والصحية، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة تأهيلهم للخروج إلى المجتمع مواطنين صالحين.

وقد أعربت ممثلة منظمة "هاندز أوف كاين" الإيطالية عن امتنانها لإتاحة الفرصة لها لزيارة السجن للتعرف على أطر الرعاية المختلفة التى تقدمها إدارة السجن للنزلاء.

يأتي ذلك استمرارا لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة فى كافة المجالات سبيلًا للإصلاح.