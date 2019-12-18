مصر | ضبط شخصين لقيامهما باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين لقيامهما باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام شقيقين (بائعين - مقيمان بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة)، باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم فى أعمال التسول، مما يُعد ذلك جريمة الاتجار بالبشر بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى- هاتفى محمول)، وذلك حال تواجدهما بجوار كوبري قصر النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبصحبتهما 3 أطفال، وبحوزة الأطفال (مبالغ مالية).

بسؤال المجنى عليهم، أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول نظير التحصل منهم على مبالغ مالية، وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات أعمال التسول، بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واستغلال الأطفال فى أعمال التسول، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.