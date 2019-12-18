مصر | ضبط شخصين بحوزتهما كيلو "كوكايين" في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين بحوزتهما كيلو "كوكايين" في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (عنصرين إجراميين، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية) تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الكوكايين وترويجه على عملائهما وعلى نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع، وقد أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما حال تواجدهما بمدخل عزبة الشامى بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزتهما (عدد 4 أكياس تحوى بداخلها كمية من مخدر الكوكايين وزنت 1 واحد كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

هذا وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من (اثنان ونصف المليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.