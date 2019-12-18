مصر | الداخلية تنظم زيارات لطلبة المدارس للتعريف بدور رجال الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تنظم زيارات لطلبة المدارس للتعريف بدور رجال الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعى فى شتى المجالات وتوطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين لاسيما طلبة المدارس، لغرس السلوكيات الإيجابية لديهم سواء رفع الوعى المرورى والأمنى أو التعرف على كيفية تجنب أخطار الحرائق وأساليب التعامل معها.

وذلك من خلال تنظيم زيارات للمدارس أو استضافة طلبة المدارس بالمواقع الشرطية، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بتنظيم عدة زيارات لطلبة المدارس لمختلف المواقع الشرطية وإعداد زيارات لرجال الشرطة للتعريف بدورهم فى حفظ الأمن.