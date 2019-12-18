أخبار مصر | كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للغة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للغة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل اليونسكو، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للغة العربية ويقام الاحتفال في العاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي" بدعمٍ من مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية بالتعاون مع المندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو.

الخليج 365 ترصد خلال السطور التالية لماذا يحتفل العالم باللغة العربية يوم 18 من ديسمبر؟

يحتفل العالم باللغة العربية كل عام يوم 18 من شهر ديسمبر لأنه فى ذلك اليوم أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 فى عام 1973 والذي اعتبرت بموجبه اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

يأتي ذلك بعدما قدمت المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية مشروع اقتراح لدخول اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

Advertisements

وكانت أولى المحاولات لاعتبار اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة عام 1954 وذلك بعدما أصدرت الأمم المتحدة قرارا يجيز الترجمة التحريرية فقط إلى اللغة العربية، ويقيد عدد صفحات ذلك بأربعة آلاف صفحة في السنة، وشرط أن تدفع الدولة التي تطلبها تكاليف الترجمة، وعلى أن تكون هذه الوثائق ذات طبيعة سياسية أو قانونية تهم المنطقة العربية.

وعادت منظمة اليونسكو عام 1960 واتخذت قرار يمنح استخدام اللغة العربية في المؤتمرات الإقليمية التي تُنظَّم في البلدان الناطقة بالعربية وبترجمة الوثائق والمنشورات الأساسية إلى العربية.

وفى عام 1966 اعتمد اليونسكو خدمات الترجمة الفورية إلى العربية ومن العربية إلى لغات أخرى في إطار الجلسات العامة واستمر الضغط العربي إلى أن أعلنت الأمم المتحدة اعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة عام 1973.

وفي أكتوبر 2012 عند انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لليونسكو وتم اعتماد يوم 18 ديسمبر يوما عالميا للغة العربية، وذلك من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو في أكتوبر عام 2012 احتفلت اليونسكو في تلك السنة للمرة الأولى بهذا اليوم.

وفي 23 أكتوبر 2013 قررت الهيئة الاستشارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية (أرابيا) التابعة لليونسكو، اعتماد اليوم العالمي للغة العربية كأحد العناصر الأساسية في برنامج عملها لكل سنة 2013.