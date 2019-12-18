أخبار مصر | البرازيلي داني ألفيس يزور المتحف المصري بصحبة زوجته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيلي داني ألفيس يزور المتحف المصري بصحبة زوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس، وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة جوانا سانز، المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقبالهم صباح عبدالرازق مدير عام المتحف.

وقالت عبدالرازق، إن الزيارة تضمنت زيارة آثار الدولة القديمة وآثار يويا وتويا والملك الصغير توت عنخ آمون، وقاعة المومياوات الملكية.

وقد أبدى ألفيس إعجابه بمقتنيات المتحف وما يضمه من كنوز أثرية تعبر عن الحضارة المصرية، كما حرص علي التقاط العديد من الصور لمعروضات المتحف، والصور التذكارية له ولزوجته داخل قاعات المتحف.