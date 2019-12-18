شكرا لقرائتكم خبر عن وفد حكومة أبخازيا الجورجية يزور مصر ويلتقي رجال أعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد حكومة أبخازيا الجورجية ذات الحكم الذاتي، الغرفة التجارية للقاهرة وكان في استقبالهم المهندس، إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة لبحث سبل زيادة العلاقات الاقتصادية بين مصر وجورجيا بشكل عام وبين مصر واقليم ابخازيا الجورجي بشكل خاص في الفترة القادمة.

من جانبه، أعرب القائم بأعمال سفارة جورجيا في القاهرة، جوتشا كيريسيليدزه، عن أمله في التعاون المثمر بين البلدين بشكل عام وعلى وجه الخصوص بين مصر وحكومة أبخازيا الجورجية مع توفر العديد من المجالات والفرص للتعاون، كما أكد أن للسياسة دورا كبيرا في حياة الشعوب إلاأن الاقتصاد هو المحرك الاساسي وهو ما يوحد الشعوب ويجعلها اكثر ترابطا وسوف نسعى ان تكون لقاءاتنا مثمرة وذات نتائج مبهرة .

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وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية للقاهرة إبراهيم العربي،إن مصر بها فرص تجارية وصناعية واستثمارية كبيرة على الجانب الجورجي الاستفادة منها، كما يجب السعي لعقد شراكات متبادلة تفيد اقتصاد البلدين وأن هناك منتجات مصرية متنوعة يمكن للسوق الجورجي أن يستفيد منها، وأيضًا يمكن للسوق المصري الاستفادة من السوق الجورجي والمنتجات المُتاحة به، وهو ما سيتم السعي لتحقيقه في المرحلة القادمة من خلال المصدرين والمستوردين في البلدين، مشيرًا إلى ضرورة تبادل الوفود وعقد اللقاءات المباشرة التي تستهدف إقامة شركات تجارية واستثمارية تصب في صالح البلدين، لافتًا إلى أن الغرف التجارية المصرية توفر كافة البيانات للمستوردين ورجال الأعمال في مختلف الدول عن الفرص الاستثمارية والتجارية بالسوق المصري لتسهيل دخول رجال الأعمال السوق وشدّد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية على ضرورة سعي الجانبين لزيادة التبادل التجاري المشترك في المرحلة القادمة .

وقال جوتشا كيريسيليدزه القائم بالأعمال في سفارة جورجيا بالقاهرة أن التبادل التجاري بين البلدين لا يرتقي للمستوي المطلوب ويجب العمل لزيادته في مجالات متعددة، خاصة الزراعة والسياحة والعقارات وغيرها من القطاعات المختلفة، مشددا على ضرورة إقامة شراكات ثنائية تزيد من قوة اقتصاد البلدين، ولذلك سيتم زيادة الزيارات وعقد اللقاءات الثنائية في البلدين لبحث سبل جديدة لتنمية وتطوير التبادل التجاري بين البلدين في المرحلة القادمة.

أعرب نائب رئيس الغرفة التجارية الأبخازية الجورجية ،ديفيد رابافا، عن سعادته باللقاء وامله في التعاون المثمر في القريب العاجل، وقال بوندو جاسفياني نائب وزير المالية والقطاع الاقتصادي ،يجب ان تتوافر الامكانات المالية للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين وبتوفير التمويل الكافي للغرفة التجارية الابخازية الجورجية لتقوم بدورها على اكمل وجه .