شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار تحدد حرم زواية «زين الدين يوسف» وقصر «البارون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم، قرار وزير الآثار، خالد العنانى، بتحديد حرم لزواية زين الدين يوسف، في شارع القادرية، السيدة عائشة.

كما قرر خالد العنانى، بتحديد حرم لقصر البارون، بمصر الجديدة، وجاءت القرارات في عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم: