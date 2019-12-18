شكرا لقرائتكم خبر عن البابا ثيودوروس يرأس قداس عيد الميلاد بـ«كاتدرائية القديس نيقولاس» 25 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران ناركسيوس، وكيل عام بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، إن البابا ثيودوروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، يترأس صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، يوم 25 ديسمبر الجاري، في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي.

وأوضح «ناركسيوس» أنه من المقرر أن تقام صلاة السَحَرية الساعة 8.30 صباح 25 ديسمبر، على أن يقام القداس الإلهي الساعة 9.30 صباحًا، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء صلاة القداس الإلهي يستقبل البابا ثيودروس المهنئين من المسؤولين والرعية في قاعة العرش البطريركية.

وأشار إلى أن عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.