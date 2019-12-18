شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: برنامج متكامل لاختيار 65 مرشحًا للوظائف القيادية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل، برنامج متكامل لتأهيل المرشحين لتولى مناصب قيادية في منظومة قيادات الإدارة المحلية على كافة الموضوعات والقوانين المتعلقة بعمل المحليات بما يعمل على تطوير المحليات بأسلوب علمى وتحقيق توجهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بضرورة الارتقاء بمستوى المرشحين لتولى مناصب قيادية بالمحليات.

وقال «شعراوى»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن البرنامج سينفذ بمركز التنمية المحلية بسقارة، ويستغرق 6 أسابيع، منها 3 أسابيع تدريب نظري لاكتساب المهارات الإدارية والفنية والمالية والهندسية، ويحاضر فيه محافظون سابقون وسكرتيرو عموم محافظات ورؤساء مراكز ومدن وخبراء محليات، مشيراً إلى قيام الوزارة لأول مرة بإجراء تدريب عملي وميداني للمرشحين مدته 3 أسابيع يتضمن المرور على جميع إدارات محافظتى القاهرة والجيزة والتعرف على إجراءات عمل كل إدارة والنزول ميدانياً على أرض الواقع ومعايشة عمل المحليات على الطبيعة.

وأوضح الوزير أن المرشحين لحضور الدورة التدريبية كانوا ضمن المتقدمين للإعلان رقم 2 لسنة 2019 لشغل 65 درجة قيادية في المحليات، مشيراً إلى أن المتقدمين لهذا الإعلان بلغ عددهم 1183 متقدماً وبلغ عدد المستوفين للشروط 1114 متقدماً وتم إجراء الاختبارات النفسية والسلوكية والشخصية وتحليل السمات القيادية بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التخطيط والاصلاح الادارى، كما قامت لجنة اختيار القيادات المحلية برئاسته بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين وتم تصفيتهم إلى 105 متقدمين، وقامت الاكاديمية الوطنية للشباب بوضع برنامج تدريبي لهم وتصفيتهم إلى 75 مرشحاً سيتم اختيار المتميزين منهم لشغل الأعداد المطلوبة.

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ولفت إلى أن البرنامج التدريبي سيتناول عدة موضوعات أهمها رؤية ومهام وأهداف وزارة التنمية المحلية ونظام الإدارة المحلية بين الواقع والمأمول ودورالأقاليم الاقتصادية بالمحافظات وآليات مكافحة الفساد في الوحدات المحلية ودورالمحليات في حماية الأمن القومى وقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، كما يتناول البرنامج تنظيم أعمال البناء وتراخيص المبانى ومنظومة النظافة الجديدة والقانون رقم (182) لسنة 2018 الخاص بالعقود والمشتريات الحكومية والتخطيط المحلي ومهام رئيس المركز والمدينة والحى وبرنامج تنمية القرية المصرية ومبادرة حياة كريمة، إضافة إلى التخطيط العمراني في المراكز والمدن والأحياء والقانون رقم 144لسنة 2017 الخاص بالتقنين وحماية الاراضى والمخالفات ودور الابداع في تنمية المهارات الادارية والقيادية للعاملين بالمحليات.

ووجه «شعراوى»، القائمين على البرنامج بالتركيز أيضاً على ملامح قانون الإدارة المحلية الجديد والمشروعات الصغيرة وبرنامج مشروعك ودوره في التنمية المحلية ودور مراكز إدارة الازمات بالمحليات وقانون الثروة المعدنية «المحاجر والملاحات» وتعظيم منظومة تحصيل الموارد المحلية ومنظومة الإعلانات في المراكز والمدن والأحياء وآليات إدارة المراكز والمدن والأحياء وقانون الإشغالات والمراكز التكنولوجية ودورها في تحقيق التنمية بالمحليات إضافة إلى تشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتطوير المناطق العشوائية.

وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بالإعداد لإعلان جديد لقيادات الادارة المحلية مع مطلع العام الجديد 2020 وذلك لشغل وظائف رؤساء مراكز ومدن وأحياء في جميع المحافظات، موضحاً إنه يحق لمن لم يتم اختياره في الاعلان رقم 2 لسنة 2019 التقدم في الاعلان الجديد.

وأضاف الوزير أن تطوير الإدارة المحلية يعد من أهم التحديات التي تعمل الوزارة على تحقيقها لإحداث نقلة نوعية يشعر بها المواطن عند التعامل مع المحليات وتتطلب تغييراً جوهرياً في طريقة عمل أجهزة المحليات وتطوير دورات العمل وأيضاً تطوير العنصر البشري وثقافة ومهارات العاملين عليها وأسلوب تعاملهم مع المواطنين.