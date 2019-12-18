شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشروعات سياحية لوادي دجلة على سواحل البحر الأحمر والمتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الاستثمار السياحي جزء اصيل من اهتمامات شركة وادي دجلة للتطوير العقاري، واستثماراته الكبرى تلك التي ضختها الشركة خلال الفترة الماضية في عدد من المواقع، خاصة على سواحل البحر الأحمر والمتوسط.. وجاءت تلك الاستثمارات إيمانًا من الشركة بأهمية تدعيم القطاع العقاري بالعديد من المشروعات السياحية والاستفادة من عودة السياحة وارتفاع معدلات توافد الافواج السياحية يوما بعد يوم، ومن هنا حرصت وادي دجلة على رسم خطط استثمارية قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل في القطاع السياحي.. خططا حقيقية وصورا واقعية لمشروعات نفذت الشركة جزء من منها ليس بقليل، وأخرى جارى تنفيذها سيضاف إلى سجل اعمال الشركة مستقبلا.

البداية كانت عام 2005 وفى العين السخنة عندما أعلنت وادي دجلة عن أولى مشروعاتها العقارية في السوق المصري، وهو مشروع «مارينا وادي دجلة»، والذي يتم تسليمه عام 2007 وتصنيفه ضمن المشروعات السياحية والذي حقق نجاحا كبيرا ساعد الشركة في انطلاقها نحو الاستثمار بقوة في القطاع العقاري.. المشروع أقيم على مساحة 640 ألف متر مربع ويضم 1290 وحدة سكنية وفندقية كاملة التشطيب، بالإضافة إلى العديد من الخدمات العامة والترفيهية.

بلومار الدوم.. علامة أخرى ولن تكون الأخيرة لإيمان واهتمام وادي دجلة بالاستثمار في منطقة البحر الأحمر وتحديدا في العين السخنة، المشروع يقام على مساحة 200 ألف متر مربع تقريبا ويضم ما يقرب 812 وحدة سياحية.. وتم البدء في تنفيذه وتسليمه منذ 2013.

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بلومار، أصبح علامة تجارية مهمة لشركة وادي دجلة، واسم يتردد بقوة في سوق العقارات المصرية عامة وبين المهتمين بالتنمية السياحية على وجه الخصوص. بجانب بلومار الدوم، يوجد بلومار السخنة، وبلومار هيلز.. وتبلغ التكلفة الإستثمارية لمشروع بلومار السخنة 1.5 مليار جنيه. تم الانتهاء من المرحلة الأولى تمامًا وتسليم وحداتها والتي تبلغ 600 وحدة.

أما بلومار هيلز.. فهو المحطة قبل الأخيرة لمشروعات وادي دجلة بالعين السخنة فإلى جانب إطلالته على ساحل البحر الأحمر إلا إنه يطل أيضًا على أجمل سلسلة جبلية، وهي سلسلة جبال الجلالة، على مساحة 450 ألف مترا مربعا، ويتضمن 190 وحدة إلى جانب مساحات تجارية على مساحة 600 متر مربع، وستبدأ الشركة بتسليم المشروع بالكامل في عام 2020.

وعلى الطراز الإيطالي، تختتم وادي دجلة سجل اعمالها بسلاسل جبال البحر الأحمر من خلال مشروع مورانو الذي تم وضع تصميماته على غرار جزيرة مورانو الإيطالية على مساحة 470 ألف متر مربع مع شاطئ خاص للملاك ويضم ما يقرب من 2000 وحدة بالإضافة إلى فندق سياحي 4 نجوم به 110 غرفة إلى جانب الخدمات العامة والترفيهية باستثمارات 1.5 مليار جنيه، وستبدأ الشركة بتسليم المرحلة الأولى للمشروع في عام 2020.

اسم بلومار لم يقتصر وجوده على العين السخنة ولكن اتخذ لنفسه مكانا بالساحل الشمالي وتحديدا منطقة سيدي عبدالرحمن، حيث قامت وادي دجلة عام 2009 بالإنتهاء من مشروعها بلومار سيدي عبدالرحمن على مساحة 275 ألف متر مربع و912 وحدة حيث تم تسليم المراحل الثلاث للمشروع وستبدأ الشركة بتسليم المرحلة الرابعة في عام 2020.

هذه التوليفة من المشروعات السياحية تؤكد على تميز شركة وادي دجلة وتنوع ما تقدمه من حيث الموقع والمساحة والفئات المستهدفة، لتواكب احتياجات وطلعات السوق العقاري وعملائها على حد سواء.

مشروعات وادي دجلة

مشروعات وادي دجلة

مشروعات وادي دجلة

مشروعات وادي دجلة

مشروعات وادي دجلة

مشروعات وادي دجلة