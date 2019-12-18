شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تبعد أمريكيًا خارج البلاد للصالح العام (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، إبعاد أمريكي الجنسية من أصل نيجيري خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام. Advertisements ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية. وللاطلاع على نص القرار:

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