شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل طالبات «الإسكندرية الأزهرية» لتصفيات اللياقة البدنية على مستوى الجمهورية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، تأهل 5 طالبات لخوض التصفيات النهائية لمسابقة اللياقة البدنية للمرحلة الإعدادية فتيات على مستوى الجمهورية، حيث فازت الطالبات الخمس بمراكز متقدمة في المرحلة الأولى للمسابقة التي أقيمت بملاعب رعاية الطلاب بسموحة.

تأهل 5 طالبات من «الإسكندرية الأزهرية» للمشاركة بالتصفيات النهائية لمسابقة اللياقة البدنية على مستوى الجمهورية

وأشار إلى أن الطالبات الفائزات هن: الطالبة جهاد محمد أبوالحسن من معهد فتيات سموحة النموذجي وفازت بالمركز الأول، كما فازت الطالبة بسمة عبدالغفار فاروق من معهد فتيات سموحة النموذجي بالمركز الأول مكرر، والطالبة مريم هاني محمد من معهد فتيات سيدي بشر بالمركز الثالث، والطالبة حبيبة السعيد على من معهد فتيات سموحة النموذجي بالمركز الرابع، والطالبة زهراء محمد عبدالرحمن من معهد فتيات السيوف بالمركز الخامس، والطالبة أمينة محمد السيد من معهد فتيات سيدي بشر بالمركز السادس.

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وأوضح «أبوزيد» في تصريحات صحفية الأربعاء أن منطقة الإسكندرية الأزهرية فازت بعدد من المراكز المتقدمة في المعرض الفني الأول للمبدعين والمبتكري (معلمين، طلابا) بلغ عددها 8 مراكز.

تأهل 5 طالبات من «الإسكندرية الأزهرية» للمشاركة بالتصفيات النهائية لمسابقة اللياقة البدنية على مستوى الجمهورية

ولفت إلى أنه حصلت الطالبة سارة رضا سيد من معهد فتيات سيدي بشر على المركز الأول للطالب المبدع مرحلة ثانوية، كما حصلت المعلمة حنان محمد شحاتة من معهد فتيات القويري بالمركز الأول في تشكيل مجسم، وحصلت الطالبة خلود أحمد إسماعيل من معهد فتيات سموحة النموذجي على المركز الثاني للطالب المبدع للمرحلة الثانوية، وحصل الطالب أشرف مراد سعد من معهد بنين أبوقير على المركز الخامس في بورتريه طلاب، وحصلت المعلمة نهال جابر السيد من معهد فتيات الفتح المبين على المركز الخامس في بورتريه معلمين، وحصلت المعلمة عصمت أنور إبراهيم من معهد فتيات العصافرة على المركز الخامس في الوسائل التعليمية، وحصلت المعلمة سهام محسن إبراهيم من معهد فتيات محمد رجب على المركز السادس في الاقتصاد المنزلي، وحصلت المعلمة إسراء أبوراضي الحويط من معهد فتيات الصادق عرجون على المركز العاشر في تشكيل مسجم .

تأهل 5 طالبات من «الإسكندرية الأزهرية» للمشاركة بالتصفيات النهائية لمسابقة اللياقة البدنية على مستوى الجمهورية

وأشار إلى أنه تم تكريم عدد من المعلمين والطلاب المشاركين في المعرض الفني، وهم المعلمون: إيمان محمد مصطفى - سارة محمود إبراهيم - سحر عبدالحميد على - عادل عبده المنوفي - فتح الله فتحي عبدالرؤوف - سهير شكري- آلاء مصطفى الجندي - أسماء محمد أحمد والطلاب: بلال رزق محمد- إسراء عبدالحميد محمد - محمد عماد بيومي - حازم حسن سعيد - آية أحمد- خديجة أحمد.

تأهل 5 طالبات من «الإسكندرية الأزهرية» للمشاركة بالتصفيات النهائية لمسابقة اللياقة البدنية على مستوى الجمهورية

تأهل 5 طالبات من «الإسكندرية الأزهرية» للمشاركة بالتصفيات النهائية لمسابقة اللياقة البدنية على مستوى الجمهورية