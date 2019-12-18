شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 185 ألف رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار أعمال الحملة القومية الثالثة لهذا العام للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع، على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي انطلقت السبت 23 نوفمبر الماضي، حيث تم تحصين 185 ألفا و824 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وأضاف أن الحملة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين واستجابتهم للحملة، لافتا إلى أنه تم تحصين 185 ألفا و824 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال أسبوعين من بدء الحملة، لافتا إلى أنه يتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات، ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق.