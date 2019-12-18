شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل 800 سائح من جنسيات مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، السفينة السياحية المالطية «سيليسيال كريستال» قادمة من اليونان وعلى متنها ٨٠٠ سائح أجنبي من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 401 فرد.

Advertisements

كان في استقبال السفينة «celestyel crystal» بمحطة الركاب البحرية الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، وقيادات الميناء.

ووجه الربان طارق شاهين المختصين بالميناء بالتمركز في محطة الركاب منذ وصول السفينة لمحطة الركاب، كما نسق مع اللواء عزت عبدالقادر مدير الإدارة العامة لشرطة الميناء، لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال السفينة والسياح، وظهور مستقبلي السياح والخدمات الأمنية والشرطية بالمظهر اللائق، والتأكد من نزول وتفويج السائحين وخروجهم من الميناء بيسر وأمان.

من جانبه، أوضح رضا الغندور، المتحدث باسم الميناء، أن هذه هي الرحلة الثالثة للسفينة «سيليسيال»، ضمن عدد من الرحلات المنتظمة التي تقوم بها إلى ميناء الإسكندرية.