شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة بنها: كلية الهندسة استعدت للحصول على الاعتماد والجودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها، لشؤون التعليم والطلاب فريقا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من المراجعين المتخصصين في القطاع الهندسي.

الفريق كان برئاسة الدكتور جمال هاشم، الأستاذ بجامعة عين شمس، الدكتور هشام فتحي عميد كلية هندسة المنيا الأسبق، الدكتور قاسم الألفي أستاذ بكلية هندسة المنصورة، الدكتور منتصر دويدار أستاذ بكلية هندسة كفرالشيخ، بحضور كل من الدكتور عارف سليمان، عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور سعد محمود سعد، مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، وذلك في إطار إجراءات اعتماد كلية الهندسة ببنها من الهيئة القومية للاعتماد والجودة.

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وقال المغربي إن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية الهندسة ببنها للاستعداد لتقدمها للاعتماد، وتم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية معايير الهيئة القومية.

وأضاف أن زيارة الفريق لكلية الهندسة سوف تستمر ثلاثة أيام يتم خلالها زيارة قاعات التدريس والمعامل والمكتبة للتأكد من أنها مطابقة للمعايير المطلوبة بالإضافة إلى الاطلاع على الوثائق للتأكد من جودتها وأيضا التأكد من تنفيذ الكلية للخطة الاستراتيجية ومدى تحقيق رسالتها وغايتها وأهدافها.

وأشار المغربي إلى أن فريق المراجعين سوف يقابل قيادات الجامعة والكلية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين والإداريين وأرباب العمل مؤكدا أن كلية الهندسة ببنها تسعي للحصول على الاعتماد الأكاديمي لتصبح الكلية الثامنة على مستوي جامعة بنها الحاصلة على الاعتماد‏‏.