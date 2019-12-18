شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب لـ"بيلوسى" قبل التصويت على عزله: التاريخ سيحاكمكم بقسوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل ساعات قليلة من تصويت المجلس على عزله وإدانته بمواد المسألة التي تتهمه بإساءة استخدام سلطته وإعاقة تحقيقات المشرعين، وفقا لتقرير شبكة سى إن إن الأمريكية.

وكتب ترامب فى خطابه الموجه إلى رئيسة مجلس النواب "لا يوجد شخص ذكى يصدق ما تقوليه"، مضيفًا: "سيحكم التاريخ عليك بقسوة وأنت تمضي قدما في هذه التمثيلية" في إشارة منه إلى إجراءات العزل.

وعلقت النائبة نانسي بيلوسي أنها كانت تعمل وليس لديها تفاصيل عن الرسالة سوى فكرتها العامة ووصفته قائلة: "إنه مريض حقًا".

وبحسب التقرير، فإن العلاقة بين ترامب وبيلوسي مليئة بالتوتر والمعارك الشخصية، وهو ما تم تسليط الضوء عليه أثناء جلسات العزل في الكونجرس ففي أكتوبر الماضي لم يكملا اجتماعهما في مجلس الوزراء بسبب تبادل الاهانات بينهما.

وقال بعض المسئولين المطلعين على الأمر، أن ترامب ومساعديه بدأوا في صياغة الرسالة منذ ما يقرب منذ اسبوع وحافظوا على سرية النصوص حتى جاء موعد اعلانها أمس.

Advertisements

وأراد ترامب توجيه رسالة مباشرة منه الى نانسي بيلوسي قبل تصويت المجلس المتوقع حيث عبر عن رفضه واستيائه الواضح من إجراءات العزل ضده واصفا الأمر بأنه محاولة غير شرعية لإبعاده عن منصبه.

وفي نفس السياق، وصف بعض العاملين في البيت الابيض الرسالة بأنها امتداد للهجة ترامب الغاضبة التي ظهرت في بياناته العلنية وما دونه على موقع تويتر.

رفض ترامب ما يحدث في مجلس النواب، وقال على موقع تويتر، إنه يجب على الديمقراطيين التحرك بشكل أسرع لينتقل الأمر إلى مجلس الشيوخ ليحصل على محاكمة عادلة هناك، ووصف ترامب تصرفات بيلوسي إنها "شاذة" واتجهت لتكون إهانات شخصية.

كما انتقد ترامب سعى الديمقراطيون ضده في مجلس النواب مدافعا عن نفسه بأن مقالات الإدانة المرفوعة ضده لا تتضمن أي جرائم أو جنح، وإشار إلى أن محاولة الديمقراطيين لعزله ما هي إلا جزء من الانتقام بسبب نتيجة انتخابات 2016.

وبحسب التقرير وجه ترامب حديثه الى مؤيديه ليخبرهم أنه لن يستسلم خلال معركته ضد العزل والديمقراطيين، وخصص قسما كبيرا من الرسالة الى ما اسماه انتصاراته السياسية خاصة في المجال الاقتصادي.