فيديو معلوماتى.. كيفية التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، تلقى طلبات الراغبين فى الإشراف على حج الجمعيات الأهلية للموسم المقبل 2020 وذلك حتى 2 يناير المقبل. "الخليج 365" ينشر أهم المعلومات عن كيفية تقديم طلبات الراغبين فى الإشراف على حج الجمعيات فى نقاط محددة. -تقدم طلبات الإشراف يدوياً للمديرية التابع لها المرشح حتى 2 يناير 2020 وفقا لنموذج التقديم المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني www.hajjfoundation.org.eg ـ يتم استيفاء النموذج من المرشح واعتماده من الإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية. Advertisements -تقديم الشهادة الطبية التى تفيد اللياقة الصحية للمرشح وتصدر من المستشفيات الحكومية والجامعية -صورة المؤهل الدراسى وصحيفة الحالة الجنائية وبطاقة الرقم القومى. -تقديم محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو وصورة لائحة النظام الأساسي للجمعية -يتم تخصيص مشرف لكل 45 حاجا خلال موسم الحج -يتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجريها المؤسسة القومية للحج.

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