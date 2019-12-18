شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يسلم 18 عامل عقود للعمل بدولة خليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأربعاء بديوان عام الوزارة، 24 عاملا، عقود عملهم " لدى شركة المرطبات التجارية بدولة خليجية، براتب بعملة دولة العمل، يوازى 5 آلاف جنيه مصرى تقريبا، شاملة السكن، والانتقالات من السكن إلى مقر العمل والعودة، والتأمين الطبى طبقا لقانون بلد العمل، وعمولة مبيعات فى حالة التوزيع، مع تذكرة الطيران.

ووجه الوزير رسالة للشباب المصرى المسافر، بأنهم رسل للعمالة المصرية، لذا عليهم التحلى بالأمانة والإخلاص فى العمل، وأن يكونوا على قدر المسئولية، ويتسموا بالكفاءة، حتى تكون العمالة المصرية هى الأفضل فى أى دولة عربية بمستوى أدائها وعملها، فضلا عن أهمية التواصل المباشر مع المستشارين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج عمومًا، مشيرًا إلى أنهم متواجدون بالخارج لخدمة العمالة المصرية، والمحافظة على حقوقهم.

وحذر سعفان من الشركات الوهمية، التى ينساق خلها البعض بغير وعى ولا رويَّة، جريًا وراء عقود عمل بشكل غير رسمي، مشيرًا إلى ضرورة توعية الشباب لكى لا يقع فريسة سهلة فى شباك من يبيعون الوهم، بضرورة التأكد من أى عقد عمل بالذهاب لوزارة القوى العاملة، لمعرفة ما إذا كان عقدًا حقيقًا أم مزيفًا.

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واختتمَ الوزيرُ قائًلا: "نريدُ مزيدًا من الطلبِ على العمالةِ المصرية، الأمر الذى لن يَتَأتَّى إلا بِكُم، بِحُسْنِ أخْلاقِكُم، وطِيبِ أعْمَالِكُم، وزيادةِ إنتَاجِكُم، ونحنُ معكم نساعدكم ونساندكم دائمًا، أتمنى لكم المزيد من التوفيق".

يأتى ذلك، فى إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.

وقد قامت الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة ببيان وشرح تفصيلى وتوضيحى للعمال، تتضمنُ بيانًا بحقوق العمال داخل دولة العمل، وتعريفهم بأهم الالتزامات التي تقعُ على عاتقهم، وذلك لتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة، وتأدية جميع الأعمال بطريقة سليمة تتفق وصحيح القانون.