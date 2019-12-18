شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هيئة جودة التعليم تزور هندسة بنها لمطابقة المعايير لاعتماد الكلية والان مع تفاصيل الخبر
وقال المغربى فى بيان صادر عن جامعة بنها اليوم الأربعاء، إن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية الهندسة ببنها للاستعداد لتقدمها للاعتماد، وتم وضع خطط للدعم الفنى من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية .
وأضاف نائب رئيس جامعة بنها، أن زيارة الفريق لكلية الهندسة سوف تستمر 3 أيام يتم خلالها زيارة قاعات التدريس والمعامل والمكتبة للتاكد من أنها مطابقة للمعايير المطلوبة بالإضافة إلى الاطلاع على الوثائق للتأكد من جودتها، وأيضا التاكد من تنفيذ الكلية للخطة الاستراتيجية ومدى تحقيق رسالتها وغايتها وأهدافها.
وأشار المغربى إلى أن فريق المراجعين سوف يقابل قيادات الجامعة والكلية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين والإداريين وأرباب العمل، مؤكدا أن كلية الهندسة ببنها تسعى للحصول علي الاعتماد الاكاديمى، لتصبح الكلية الثامنة على مستور جامعة بنها الحاصلة على الاعتماد.
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