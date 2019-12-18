شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: مبادرة "صحتك غالية علينا" تصل أسيوط لنشر ثقافة السلامة المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مبادرة "صحتك غالية علينا" التى تنظمها وزير القوى العاملة محطة جديدة من محطاتها، بمديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، لتوعية المنشآت الصناعية المختلفة بالسلامة والصحة المهنية، بهدف نشر ثقافة السلامة بين العاملين بها، وتقليل إصابات العمل والأمراض المهنية بين العمال بالمنشآت كثيفة العمال ، وذلك بحضور مديري ومفتشى مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمحافظة ، ولفيف من إدارات السلامة والصحة المهنية بعدد كبير مستشفيات أسيوط.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة على الأمراض المهنية واصابات العمل التى تؤدى الى الحوادث الجسيمة وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية فى الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

من جانبه أشار رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أيمن ربيع، إلى أن المبادرة تناولت محاضرات عن إصابات العمل، وكيفية التعامل معها والعمل علي منعها ، فضلا عن الأمراض المهنية، وكيفية الالتزام لمنعها وتقليل الإصابة بها داخل بيئة العمل، والسبل الكفيلة لمنعها حفاظا على صحة العامل.

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وفى نفس السياق تناولت الكيميائية سهير نصر، مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة، محاضرة عن ضمان السلامة والصحة المهنية في جميع الأوقات وما ينبغي علي العمال بالمستشفيات القيام به، ودور أخصائى ومسئول السلامة والصحة المهنية عن الحوادث قبل وقوعها والأسباب المباشرة للحوادث وتعزيز الثقافة العمالية في هذا الشأن.

كما تناولت تشريعات السلامة المهنية والهدف من منها، وأهمها حماية العامل من الإصابات، و العاهات، وصحة وسلامة العامل.

وتم فتح باب المناقشة للحضور والرد على جميع التساؤلات من جانب وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية، ذلك بحضور الكيميائي محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة

واختتم الدكتور حازم على مدير المديرية موجها الشكر لجميع الحضور على استضافتها لهذا المؤتمر الذي يعمل علي إثراء وتوعية العاملين بالمنشآت الصحية بأسيوط من جهة واخصائيو السلامة والصحة المهنية من جهة أخرى بكل المستجدات والمستحدثات في هذا المجال المهم.