شكرا لقرائتكم خبر عن فريق جامعة الطفل بأكاديمية البحث العلمى يفوز بالمركز الأول فى أولمبياد الألكسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أكاديمية البحث العلمى، فوز فريق جامعة الطفل بالمركز الأول بمسابقة اولمبياد الألكسو لتعزيز قدرات الطفل العربى فى منهجيات البحث العلمى.

وأعرب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن سعادته عن تحقيق الفريق المركز الأول فى المسابقة.

وبحسب بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، يعد برنامج جامعة الطفل الذى ترعاه وتموله أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا منذ عام 2015 من أهم برامج الأكاديمية فى نشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم واكتشاف ودعم الموهوبين ورعايتهم علميًا فى مراحل مبكرة (ماقبل التعليم الجامعى).

من جانبه قال محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن حصول فريق جامعة الطفل علي المركز الأول هو أحد النجاحات التى حققها برنامج جامعة الطفل علي المستوى الدولى، ويشارك في تنفيذ البرنامج 39 من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المصرية من مختلف المحافظات من الإسكندرية إلي جنوب الوادي، حيث يلتحق بالبرنامج حالياً 16400 طفل، وعليه فهو من أكبر برامج التعليم الإبداعي غير الرسمى الذى تتيحها أكاديمية البحث العلمي لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

‏

Advertisements

وشاركت جامعة الطفل المصرية فى هذه الأولمبياد بـ 25 فريق من جامعات السويس، الزقازيق، القاهرة، مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدلتا، بني سويف، وجنوب الوادي مع فرق من الدول العربية ممثلة في الإمارات، تونس، الجزائر، السعودية، سلطنة عمان، فلسطين، ليبيا، اليمن، ولبنان من عمر 13 إلى 15 سنة، وذلك بمقر اللجنة الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر حيث اُقيمت الدورة الأولى من فعاليات "أولمبياد الألكسو لتعزيز قدرات الطفل العربى فى منهجيات البحث العلمي" بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وقد تأهلت 7 فرق من جامعة الطفل لمرحلة ما قبل النهائى وفاز فريق جامعة الطفل "فريق مجدى يعقوب" والمكون من روان إيهاب محمدى (جامعة السويس) وزياد رضا (جامعة الزقازيق) وتقوي السيد (جامعة الدلتا) بالمركز الأول بالمسابقة، كما حصد الطالب عبدالله محمود من جامعة القاهرة على المركز الأول مع فريقه العربى كأفضل فريق متكامل فى المسابقة.

كما حصل الطالب ميخائيل انسي من جامعة بنى سويف على درع اوليمبياد الألكسو لأحسن مجموعة بحث مع فريقه المكون من طالبة لبنانية وطالبة إماراتية.

‏

وافتتحت فعاليات الأولمبياد الدكتورة غادة عبدالبارى، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، حيث أكدت على أهمية البحث العلمى لخدمة أهداف التنمية المستدامة، وتماشيا مع إستراتيجية مصر 2030 والتى تنص على أن يكون المجتمع المصرى بحلول 2030 مجتمعاً مبدعاً ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، مشيرة إلى أهمية البحث العلمى التطبيقى لخدمة الشعوب العربىة.

والجدير بالذكر أن الأولمبياد تهدف إلى توطيد وترسيخ التعاون بين الوزارات والمؤسسات التربوية والتعليمية، فضلا عن نشر ثقافة البحث العلمي لدى الطلاب، إضافةً إلى إكسابهم مهارات العمل الجماعي، وكذا تبادل الخبرات والتعاون فى مجالات البحث العلمى، وتنمية حب البحث العلمى، وإكسابهم القدرة على حل المشكلات اليومية التى تواجهه من خلال التفكير العلمى السليم.