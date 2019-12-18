شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ20 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 20 شخصًا بالتجنس بالجنسية الاجنبية، المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، مع الاحتفاظ ب الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة قرارا برد الجنسية المصرية لـ 15 شخصًا مدرج أسماؤهم في الكشف التالي.

وجاء في الجريدة قرار برفض طلب هانى دبان ديب حجاج" فلسطيني الجنسية" اكتساب الجنسية المصرية، لدواع أمنية، وإبعاد aethur kiek alexander "أمريكي الجنسية"، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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ونصت الجريدة على أن تحرم ميرفت محمد نصار ماضى " فلسطينية الجنسية" من اكتساب الجنسية المصرية، لدواع أمنية.