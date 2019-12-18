شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تسليم 80 بطانية للعمالة غير المنتظمة بالـوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تسليم 80 بطانية للعمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد، من خلال مديرية القوى العاملة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، لمواجهة ظروف الجو البارد، فضلا عن شمول هذه الفئة بالمساعدات العينية للمساهمة فى تحسين ظروفهم المعيشية وخاصة أن نسبة كبيرة منهم من خارج المحافظة.

وقال الوزير إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالعمالة غير المنتظمة، فى ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الفئة، وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، نظرا لما تمثله هـذه الفئة من العمالة نسبة كبيرة من المجتمع وبالتالي من الاقتصاد القومى.

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وأوضح وزير القوي العاملة ، أن الوزارة أولت اهتماما بهذه الفئة بقطاع العمالة غير المنتظمة ، وذلك بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلائم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة .

وفي نفس السياق أضاف أحمد طليب مدير عام مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، أن المديرية سوف تستمر في تقدم كل الدعم والمساعدات المالية من خلال اللائحة المالية الجديدة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي .



تسليم80 بطانية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة البرودة بالـوادي الجديد (1)



تسليم80 بطانية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة البرودة بالـوادي الجديد (2)



تسليم80 بطانية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة البرودة بالـوادي الجديد (3)



تسليم80 بطانية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة البرودة بالـوادي الجديد (4)



تسليم80 بطانية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة البرودة بالـوادي الجديد (5)



تسليم80 بطانية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة البرودة بالـوادي الجديد (6)



تسليم80 بطانية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة البرودة بالـوادي الجديد (7)



تسليم80 بطانية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة البرودة بالـوادي الجديد (8)



تسليم80 بطانية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة البرودة بالـوادي الجديد (9)



تسليم80 بطانية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة البرودة بالـوادي الجديد (10)



تسليم80 بطانية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة البرودة بالـوادي الجديد (11)