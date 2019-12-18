ولسه "بتمشى وتعافر".. 102 عام ترسم ملامح "أكبر معمرة فى القاهرة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى عمرها القرن، عاصرت ظروف اجتماعية واقتصادية مختلفة، الحاجة ربيعة عبد النبي أكبر معمرة مصرية تعيش فى محافظة القاهرة، عمرها 102 سنة أسست فيها مبادئ لأولادها وأحفادها، وما زالت تؤدى دورها كأم فى العائلة الكل ينصاع لقراراتها الحكيم،، كل تفاصيل حياة الحاجة تتعرف عليها فى التقرير التالى..

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