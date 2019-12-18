جامعة بنها توقع برتوكول تعاون مع معهد صحة الحيوان بالمجالات العلمية والبحثية

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وقال غانم بحسب بيان صادر عن جامعة بنها، إنه تم خلال اللقاء توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين كلية الطب البيطرى ومعهد بحوث صحة الحيوان فى المجالات العلمية والبحثية ومجال التدريب وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه
وأشار عميد الكلية إلى أنه سيتم تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة وتبادل الخبرات العلمية من الاساتذة والباحثين بين كلية الطب البيطري ومعهد بحوث الصحة الحيوانية فضلا عن تعظيم استخدام المعامل البحثية.
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