شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم إعلان نتائج امتحان يناير للاختبارات الورقية والإلكترونية بتوقيت واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور رضا حجازى، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام، عدم إعلان نتيجة التقدير الورقى لامتحانات الصف الأول الثانوى التى تنطلق فى يناير المقبل حتى يتم الانتهاء من التقدير الإلكترونى للصف الثانى الثانوى ليتم إعلان نتيجة الطلاب سواء من تم امتحانهم ورقيا أو إلكترونيا فى وقت واحد.

وأوضح رئيس القطاع أن المدارس سوف تقوم بتجسيل نتائج الامتحانات الورقية طبقا للآلية التى يعتمدها قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عدد الأسئلة وأنواعها للصف الأول الثانوي، حيث سيتكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالاً (27 أسئلة اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الأولى 27 سؤال (20 سؤال اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الثانية 25 سؤالاً (23 سؤال اختيار من متعدد، وسؤالين مقال)، والرياضيات 40 سؤالا ً (20 هندسة، 12 جبر، و8 حساب مثلثات) جميعهم اختيار من متعدد، والكيمياء 20 سؤال اختيار من متعدد، والفيزياء 20 سؤال اختيار من متعدد، والأحياء 20 سؤالاً اختيار من متعدد والتاريخ 20 سؤالاً اختيار من متعدد، والجغرافيا 20 سؤالاً اختيار من متعدد، والفلسفة والمنطق 20 سؤالاً اختيار من متعدد.

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وبالنسبة للاختبارات الإلكترونية، تُعقد في الفترة الصباحية لطلاب الصف الثاني الثانوي بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمعاهد القومية داخل مدارسهم الأصلية.

وجاءت مواصفات الورقة الامتحانية عبارة عن" امتحان اللغة العربية من 35 سؤالاً (27 أسئلة اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الأولى 27 سؤال (20 سؤال اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الثانية 22 سؤالاً (20 سؤال اختيار من متعدد، وسؤالين مقال)، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات 40 سؤالاً (20 جبر، 12 تفاضل، و8 حساب مثلثات) جميعهم اختيار من متعدد، والكيمياء 30 سؤال اختيار من متعدد، والفيزياء 30 سؤال اختيار من متعدد، والأحياء 30 سؤالاً اختيار من متعدد والتاريخ 30 سؤالاً اختيار من متعدد، والجغرافيا 30 سؤالاً اختيار من متعدد، والفلسفة والمنطق 30 سؤالاً اختيار من متعدد، وعلم النفس والاجتماع 30 سؤالاً (15 علم نفس، و15 اجتماع)، وتطبيقات رياضية 30 سؤالاً (15 استاتيكا، 15 هندسة).