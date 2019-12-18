شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول ساشالا لـ«المصري اليوم»: منتدى شباب العالم رسالة سلام للبشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الممثلة الأمريكية نيكول ساشالا، انها سعيدة بالمشاركة في منتدي شباب العالم لأول مرة والذي انعقد في مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت في تصريحات لـ«المصري اليوم»،على هامش حفل الختام مساء أمس الأول بانها سعيدة بالتعارف على عدد من الشخصيات من مختلف العالم لافتة إلى ان المنتدي شهد تنوع في الموضوعات التي تم تناولها خلال الجلسات فضلا عن الاهتمام بتكنولوجيا هذا العصر وظهر ذلك بوضوح بحضور الروبوت صوفيا في فعاليات المنتدي.

وأشارت إلى أن هذا المنتدي حمل رسالة سلام للبشرية فقد ضم حضور من ١٩٨ دولة تختلف عاداتها وتقاليدها، وأوضحت نيكول انها تعمل في نيويورك كممثلة مسرحية كما شاركت في عدد من الاعمال الفنية كأدوار ثانية فالفن يعد بالنسبة لها جزء أساسي من تكوين شخصيتها .

وتابعت: «أحلم بالوصول إلى العالمية، فأنا بدات التمثيل وانا عمري ١٧ عامًا وأحلم أيضًا بعمل أعمال تنشر السلام للبشرية، تغيير عالمنا هو حلمي».

وواصلت: «شعرت بسعادة بالغة بمشاركتي في المنتدي وأتمني تكرار هذه التجربة، كما انني سعيدة بزيارة مدينة شرم».