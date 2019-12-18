شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين يشيد بمبادرة السيسي لتحقيق الأمن الغذائي بأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت نقابة المهن الزراعية بالتوصيات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لنتائج منتدي شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، خاصة التوصية التاسعة المتعلقة بمبادرة الرئيس السيسي لتحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا لأنها تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بين شعوب القارة.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن النقابة تتعهد بالتنسيق مع كافة النقابات المعنية في إفريقيا لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي للأمن الغذائي الإفريقي والتعاون مع الوزارات المعنية وكليات الزراعة والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث والمجتمع المدني من خلال اتحاد الزراعيين الأفارقة الذي يعقد مؤتمره التأسيسي فبراير القادم في شرم الشيخ.

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وأضاف «خليفة» أن قرار الرئيس بتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة والمنظمات والمؤسسات الإفريقية والدولية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك في مجال الأمن الغذائي سيكون أولي خطوات العمل المشترك بين دول القارة لتحقيق طموحات الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوي المعيشة لشعوبها والحد من معدلات الفقر والجوع.

وشدد نقيب الزراعيين على أهمية صياغة سياسات محددة لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الإفريقية وتوفير شراكات عالمية لنقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي إلى إفريقيا ورفع درجة الوعي في المجتمعات الإفريقية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الغذائية المتاحة وتقليل الفاقد منها، مشيرا إلى ان ذلك لن يتم إلا من خلال تبني خطط عاجلة لتطوير الزراعة في إفريقيا للاستفادة من الموارد المائية والأرضية بالقارة والتي تعد كفيلا بحل مشاكل الغذاء بالقارة.

ولفت «خليفة» إلى أهمية تحسين معدلات التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة، إلى جانب مواجهة تداعيات النزاعات وتغير المناخ وندرة المياه في تهديد الأمن الغذائي من خلال خارطة طريق تستفيد من الموارد البشرية وطاقات الشباب، مؤكدًا قدرة الشباب على تغيير العالم نحو مستقبل أفضل لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.

وشدد «خليفة» على أهمية التركيز على المستقبل الرقمى والابتكار بهدف تطوير أدائهم وإيجاد الحلول من خلال انخراط الشباب الإفريقى في الأعمال المرتبطة بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه بحسب الدراسات يموت طفل من الجوع كل خمس ثوان، هذا إلى جانب ارتفاع معدلات الجوع عالميًا لتصل إلى 77 مليون شخص، مؤكدًا أن تحقيق الأمن الغذائى سيؤدى حتمًا إلى انخفاض معدلات الهجرة وحماية 100 ألف لاجئ على مستوى العالم.