شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تشيد بمستوى الخدمات الأرضية لمصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر
وأشاد قيادات الخطوط السعودية خلال اللقاء بمستوى الخدمات الأرضيه فى المرحله الحالية، والتطور الملحوظ والملموس على كافة المستويات سواء على شكل الخدمه المقدمه وتطورها، أو على مستوى أداء العاملين وإلتزامهم الكامل بتقديم خدمه متميزه تلبية بالمعايير الدوليه ، والتطور الملحوظ فى حداثة المعدات بما له من تأثير كبيرعلى شكل الخدمه المقدمه.
وقال المهندس محمدين أن تطوير مستوى الخدمات أصبح هو نهج العمل فى هذه المرحلة وأنه هدف الشركة قيادات وعاملون، مع التعليمات والتكليفات الواضحة من قيادات قطاع الطيران، مؤكدا أن الإهتمام الكامل بعملاء الشركة وتحسين مستوى تقديم الخدمة، وتحديث سريع لكافة المعدات لراحة عملائنا وجذب استثمارات جديدة، وأيضآ للحفاظ على اسم شركة مصر للطيران.
وقدم مسئولو الشركة السعودية هدايا تذكارية لقيادات الخدمات الأرضية تعبيرآ عن تقديرهم لهم، وأيضا تعبيرا عن شكرهم لتقدم مستوى الخدمة للشركة.
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