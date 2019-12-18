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جامعة حلوان تحصد 27 ميدالية فى بطولة متحدى الإعاقة للجامعات المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت جامعة حلوان ، إنجازاً رياضياً جديداً بعد أن حصدت 27 ميدالية متنوعة ( 8 ذهب و 10فضية و 9 برونزية ) في بطولة متحدى الإعاقة للجامعات المصرية بالإسكندرية، والتى نظمتها وزارة الشباب والرياضة وشاركت فيها 21 جامعة مصرية.

 

يأتى ذلك فى إطار اهتمام جامعة حلوان بمتحدى الإعاقة وممارستهم  للأنشطة التى تساهم فى تحسين الحالة الصحية والنفسية والترويحية للطلاب. 

 

وحصدت جامعة حلوان بحسب بيان صادر عن الجامعة اليوم الأربعاء، مراكز متقدمة فى الألعاب الجماعية إذ حصلت على المركز الأول لكرة القدم حركى طلبة المركز الأول للكرة الطائرة جلوس طلبة والمركز الثالث لكرة الجرس طالبات.

 

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وكانت نتائج الألعاب الفردية على النحو التالى، أولا تنس طاوله إعاقة حركية حصلت الطالبة هند عيد على الميدالية الذهبية، وحصلت الطالبة ولاء حسين على الميدالية البرونزية أرجل سليمة وفاز الطالب أحمد محمد بالميدالية البرونزية أرجل معاقة.

 

وفى تنس الطاولة إعاقه الدمج حققت الطالبة مريم ابراهيم الميدالية الذهبية وحصل الطالب على بكر الميدالية البرونزية، وفى رفع الأثقال حصل الطالب معتز محمد على الميدالية الذهبية وزن فوق 90 كيلو، وحصل الطالب محمد حسين على الميدالية الذهبية وزن فوق 70 كيلو، وحصلت الطالبة ندى أيمن على الميدالية البرونزية وزن 45 كيلو، وفي رفع الأثقال للمكفوفين فاز الطالب أسامة محمد بالميداليه الفضيه وزن 60 كيلو.

 

فريق جامعة حلوان المشارك بطولة متحدى الإعاقة للجامعات المصرية بالاسكندرية (1)
 

فريق جامعة حلوان المشارك بطولة متحدى الإعاقة للجامعات المصرية بالاسكندرية (2)
 

فريق جامعة حلوان المشارك بطولة متحدى الإعاقة للجامعات المصرية بالاسكندرية (3)
 

 


فريق جامعة حلوان المشارك بطولة متحدى الإعاقة للجامعات المصرية بالاسكندرية (4)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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