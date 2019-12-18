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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تحصد 27 ميدالية فى بطولة متحدى الإعاقة للجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر
يأتى ذلك فى إطار اهتمام جامعة حلوان بمتحدى الإعاقة وممارستهم للأنشطة الرياضية التى تساهم فى تحسين الحالة الصحية والنفسية والترويحية للطلاب.
وحصدت جامعة حلوان بحسب بيان صادر عن الجامعة اليوم الأربعاء، مراكز متقدمة فى الألعاب الجماعية إذ حصلت على المركز الأول لكرة القدم حركى طلبة المركز الأول للكرة الطائرة جلوس طلبة والمركز الثالث لكرة الجرس طالبات.
وكانت نتائج الألعاب الفردية على النحو التالى، أولا تنس طاوله إعاقة حركية حصلت الطالبة هند عيد على الميدالية الذهبية، وحصلت الطالبة ولاء حسين على الميدالية البرونزية أرجل سليمة وفاز الطالب أحمد محمد بالميدالية البرونزية أرجل معاقة.
وفى تنس الطاولة إعاقه الدمج حققت الطالبة مريم ابراهيم الميدالية الذهبية وحصل الطالب على بكر الميدالية البرونزية، وفى رفع الأثقال حصل الطالب معتز محمد على الميدالية الذهبية وزن فوق 90 كيلو، وحصل الطالب محمد حسين على الميدالية الذهبية وزن فوق 70 كيلو، وحصلت الطالبة ندى أيمن على الميدالية البرونزية وزن 45 كيلو، وفي رفع الأثقال للمكفوفين فاز الطالب أسامة محمد بالميداليه الفضيه وزن 60 كيلو.
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