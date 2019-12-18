شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 800 سائح من جنسيات مختلفة على سفينة قادمة من اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل هيئة ميناء الإسكندرية، السفينة السياحية المالطية celestyel crystal القادمة من اليونان وعلى متنها 800 سائح من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى الطاقم المكون من 401 شخص.

ووجه الربان طارق شاهين رئيس الهيئة، المختصين بالميناء بالتواجد بمحطة الركاب منذ وصول السفينة لمحطة الركاب ، كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الميناء لرفع درجة الإستعداد والجاهزية لاستقبال السفينة والسياح، والتأكد من نزول وتفويج السائحين وخروجهم من الميناء بيسر وأمان .

وقال رضا الغندور المتحدث باسم الميناء، أن هذه هى الرحلة الثالثة للسفينة "سيليسيال" ضمن عدد من الرحلات المنتظمة التى تقوم بها الى ميناء الاسكندرية .



وصول سائحين إلى ميناء الإسكندرية



وصول سائحين إلى ميناء الإسكندرية

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وصول سائحين إلى ميناء الإسكندرية



وصول سائحين إلى ميناء الإسكندرية



وصول سائحين إلى ميناء الإسكندرية



وصول سائحين إلى ميناء الإسكندرية



وصول سائحين إلى ميناء الإسكندرية



وصول سائحين إلى ميناء الإسكندرية